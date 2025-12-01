広島は1日、石原貴規が入籍したと発表した。
石原は球団公式ホームページを通じて「いつも温かいご声援ありがとうございます。 家庭を持つ身として、より一層真摯に野球に向き合い精進して参ります。二人で支え合い、 明るく楽しい家庭を築いていけたらと思います。お相手の方は一般の方ですので、温かく見守っていただけますと幸いです」とコメント。
石原は19年ドラフト5位で広島に入団し、6年目の今季は51試合に出場して、打率.192、3打点だった。
