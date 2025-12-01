大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷を筆頭にハイレベルな先発投手を複数名擁している。誰が抜けてもある程度カバーは可能な状況だが、余剰戦力を使ってさらに先発陣のクオリティを高くする可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、シンシナティ・レッズ所属のハンター・グリーン投手。今季は19登板、7勝4敗、防御率2.76といった数字を残している26歳の先発右腕だ。

同メディアは「レッズはグリーンをトレードするのか？おそらくしないだろう。まだ26歳の彼は2029年まで球団のコントロール下にあり、その金額も手頃だ。来季の年俸はわずか830万ドルで、2029年でも2100万ドルの球団オプションに過ぎない。それでも噂は止まらない。これはスモールマーケット球団の宿命でもある」と言及。

その上で、グリーンに興味を持つ可能性がある8チームの一つとしてドジャースを挙げつつ、「先発ローテはほぼ固まっているが、エメ・シーハン投手やタイラー・グラスノー投手をグリーンに昇格させるチャンスは見逃せない。チームは今季のワイルドカードシリーズで彼を圧倒しており、真のスーパースターとしてトレードすることには躊躇するかもしれない。だが、結局のところこれはビジネスであり、もしドジャースが最高のオファーを出せば、それは他28球団の責任になる」と記している。

