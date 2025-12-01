大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフも積極的な補強に動くとみられている。特にマックス・マンシー内野手に代わる三塁手の獲得が予想されており、村上宗隆内野手や岡本和真内野手の獲得が考えられるが、大穴となる選手を見つけたようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

ドジャースはすでに来季の三塁手をマンシーのクラブオプション行使で確保しているが、契約は来季までだ。そのため、次世代の三塁手探しは、現在進行形の課題だと言える。

村上や岡本の獲得は有力な選択肢となるが、ポスティング費用の高騰が懸念されるため、代わりにKBOキウム・ヒーローズの強打者ソン・ソンムン内野手を獲得するかもしれない。

ソンは今季、KBOで本塁打26、打点90、OPS.900超えと年々成績を上げ続けている選手だ。もしソンが加入すれば、大谷翔平選手らと並んで強力な打線を形成するだろう。

急浮上したソンの獲得についてコロマ氏は「彼は来季中盤に30歳を迎えるため、ドジャースが獲得に動けば、少なくとも数年は三塁手として安定した活躍が期待できる。ドジャースのキム・ヘソン内野手は、KBO時代にソンと同僚だった経験があり、ドジャースの交渉を確実に後押しできるだろう」と言及した。

