日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい広島東洋カープの選手を紹介する。

林晃汰

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／98kg

・生年月日：2000年11月16日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2018年ドラフト3位（広島）

高卒3年目の2021年に2桁本塁打をマークし、覚醒を予感させていた林晃汰。ところが、パフォーマンスを継続できず、以降はもがき苦しむシーズンを過ごしている。

智弁和歌山高時代には、高校通算49本塁打を誇る強打の内野手として活躍。2018年ドラフト3位指名で広島東洋カープに入団した。

高卒2年目の2020年に一軍デビューを果たすと、翌2021年はシーズン途中から三塁のレギュラー格に。

同年は102試合に出場し、打率.266（規定未満）、10本塁打、40打点とブレイクの足掛かりを掴んだ。

しかし、2022年は打撃不振に陥り、まさかの一軍未出場。その後も思うような結果を残せていない。

高卒7年目の今季も、22試合の一軍出場で打率.188、2本塁打、4打点に終わった。

その一方で、二軍では71試合出場、打率.284、8本塁打、32打点の好成績。現役ドラフトの対象となれば、注目の存在になるだろう。

