12月の運勢★生年月日のバースデー・ナンバーで占う！あなたの運命を変える「タロット占い×数秘術」

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「タロット占い×数秘術」2025年12月の運勢です。TOKYO FM＋では、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、血液型占い、心理テストなどを配信しています。この記事では、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」から、あなたの運勢を見ていきます。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指しますが、この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日 8＋1＋6＝15 1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」になります。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。心の調和が崩れやすくなります。理想と現実の差があなたを疲れさせているようです。完璧を求めるのではなく、まず「これで十分」と言える地点をつくることがおすすめです。足しすぎたものを減らすことで、静けさが戻ってきます。やり抜く力が求められる時期になります。重荷を感じても、ここで踏ん張ることで後の成果につながります。守りに入らず、必要な場面では意見を出すことが大切です。その姿勢が信頼につながります。生活習慣に関する迷いが晴れていきます。何を改善すべきか、具体的に見えてくるはずです。食事・睡眠・運動のうち、一つを整えるだけでも体の反応が変わります。専門家にアドバイスを受けると意識が変わりやすくなります。意地や競争心が関係を曇らせる可能性があります。勝ち負けで接すると距離が広がってしまいます。本音を伝えるより前に、相手の立場を一度想像することが大切です。対立を越えたとき、関係にぬくもりが生まれます。学びの意欲が続きにくくなります。道具や環境を整える必要はありません。まず、本心から成し遂げたいゴールを小さくてもいいので明確にすることが大切です。準備ばかりして着手が遅れる癖に注意してください。勢い任せの判断が損につながる恐れがあります。強気な選択より、慎重な確認を心がけてください。数字の裏にあるリスクを読み取る冷静さが必要です。一旦立ち止まることで無駄を避けられます。一区切りのあとに、新しい縁が開いていきます。過去の関係で学んだことが、次の出会いに活きてきます。焦らず自然な流れに身を任せるほど、成熟した出会いを引き寄せます。距離の取り方に迷いが生じます。連絡を返すか、しばらく休むか、曖昧にしていた判断に決着がつきます。少し離れることで関係が健やかに保たれる場合もあります。小さな楽しみが生活を明るくしてくれます。外食や趣味の集まりなど、気軽なイベントで気分が上向きます。気を張らずに人と会うと、心の余裕が戻ってくるでしょう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年・2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスの中でランキング1位となりました。第六感の精度・占いの技術だけでなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かし、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針をお伝えすることができます。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/