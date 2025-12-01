"世界で活躍するアスリート"も愛用！海外でも国内と同じ料金で利用可能な「ボーダレスWiFiサービス」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。11月29日（土）の放送は、a2network株式会社 代表取締役 門田朗人さんをお迎えして、法人の年間契約数1,000社以上を誇る「スカイベリーWiFi」について伺いました。

佐原：今、WiFiは仕事でもプライベートでも欠かすことのできない存在となりました。そこで今回は、a2networkの門田さんにお越しいただき、同社の「スカイベリーWiFi」についてお話を伺います。

門田：2005年の創業以来、国境を意識せずボーダレスに、そして、シームレスにどこでもつながる通信の世界を創ることを目指してきたa2network は、2017年に海外でも国内と同じ料金でネット接続ができる「スカイベリーWiFi」サービスを開始しました。

海外に出かけるとき、多くの方はWiFiルーターをレンタルしていくと思いますが、スカイベリーWiFiはレンタルではありません。お客さまに購入していただき、自宅や国内でのテレワークから海外にも、シームレスに持ち出して使っていただけるボーダレスWiFiサービスです。お客さまの端末なのでレンタルの手間はかからず、月で契約したギガ数は日本でも海外でもシェアして使えるので、とてもリーズナブルです。

また、a2networkでは、スカイベリーWiFiのボーダレスに使える特性を活かして、「海外でもネット接続を心配することなく、最高のパフォーマンスをおこなってほしい」という想いから、夢に向かって世界で活躍するアスリート・アーティストに無償提供する支援をおこなっています。

冬季オリンピックを控えたアルペンスキー競技チームTeam Go ANY-whereからは、南米やヨーロッパの標高3,000mを超える山でも、スカイベリーWiFiはつながるので、なくてはならないアイテムとなっているそうです。さらに、ラケット競技・パデルの日本代表 串間よし乃選手は「複数国に渡航中でも、海外での試合やトレーニングの様子を発信できている」といった声をいただくなど、多くのアスリートに活用いただいています。

スカイベリーWiFiと、このプログラムの詳細はWebサイトをご覧ください。

