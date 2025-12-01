大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ3連覇を目指す中、今オフも積極的な補強に動くと予想されている。そこで、以前から噂にあがっていたノーラン・アレナド内野手をついにトレードで獲得するかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

現在のドジャース打線は、フレディ・フリーマン内野手、ムーキー・ベッツ内野手、マックス・マンシー内野手らが30代半ばに差し掛かっている。さらに、キケ・ヘルナンデス内野手やミゲル・ロハス内野手といった万能型の選手も高齢化が進み、長いシーズンの負担は無視できない。

アレナドの打撃は下降気味であるが、もし加入となれば、大谷翔平選手らと並び、さらに強力な打線を形成するだろう。

契約についても残り2年で3700万ドル（約57.3億円）と比較的扱いやすい条件であり、今オフのトレード市場でも注目されているようだ。

動向が注目されるアレナドについてエスピナル氏は「内野陣の補強はドジャースにとって優先度は低いが、適正な価格であり、フロントが彼の打撃回復を確信する場合、価値ある取引となるだろう」と言及した。

