メジャーリーグ 最新情報

全日程が終了し、トレードの情報が頻繫に飛び交う時期となったメジャーリーグ。既に契約を結んだFA選手もいるが、まだまだ市場には大型契約を結ぶとされるFA選手が多数存在する。そこで今回は、今シーズンオフのFA市場の目玉となり得る大物選手をピックアップした。（文:Eli）（※情報は日本時間12月1日時点のもの）

カイル・タッカー

[caption id="attachment_241374" align="aligncenter" width="869"] カイル・タッカー[/caption]

今オフのFA選手たちの頂点に立つカイル・タッカー。過去3シーズンにおける『wRC+147』は全野手の中で7位、積み上げた『fWAR13.6』は同18位。

メジャーを代表する打者の1人であることは間違いない。28歳とFA市場に出る選手としては比較的若く、大型契約を結ぶことになるだろう。

一方で、方々で言われているように期間10年以上で4億ドル、あるいは5億ドルの契約を結ぶ価値があるかどうかは正直微妙だ。タッカーは打者としてパワーがあり、コンタクト能力があり、選球眼もある。

2022年にGG賞を受賞したように守備力もある程度ある。20盗塁できる走力も兼ね備えている。5ツールプレイヤーと言って良いだろう。

しかし過去に4億ドルクラスの契約を結んだフアン・ソト、大谷翔平、ブラディミール・ゲレーロ Jr.、アーロン・ジャッジのように何か極端に秀でた能力を持つか、というとタッカーはそれを持たない。

キャリア8シーズンでOPS1.000を超えた年はゼロ、31HR以上を放った年はゼロ、3割を打った年はゼロ。つまり「良いバッター」で終わっている。

しかもタッカーのバットスピード、Max EV、走力、守備範囲は過去数年間でマイルドな低下傾向にある。同じような身体能力でロサンゼルス・ドジャースと12年3億6500万ドルの契約を結んだムーキー・ベッツという例は存在するものの、結局すべての面でタッカーは劣っている。

ベッツの契約を8掛けした上でインフレ調整を行うと3億4900万ドルになるが、このくらいが目安となるのではないだろうか。

ボー・ビシェット

[caption id="attachment_241375" align="aligncenter" width="930"] ボー・ビシェット[/caption]

2019年にデビューし、ブルージェイズJr.三人衆の一角としてスター街道を走るボー・ビシェットも今オフFAだ。コンタクト能力が特徴で、フル稼働し始めた2021年以降の通算打率.292はメジャー10位。

怪我で81試合出場にとどまった昨季を除いて打率が.290を下回った年は無い。パンチ力もあり162試合フル稼働すれば1シーズンで20-25HRは期待できる。来季28歳と若い点も良い。

マイナス点としては守備・走塁でデビュー時はリーグ平均以上のSprint Speedを有していたが、度重なる下半身の故障で既にリーグ下位レベルまで落ちている。

守備も同様でビシェットは元々SSだが、米分析ツール『Statcast』のFRVでは毎年マイナスを叩いており、球団側もSSとしての起用を考えていないようで、この点はマイナスだ。

契約としては2021年終了後に2Bマーカス・セミエン(当時32歳)が結んだ年俸$25M×7年=1億7500万ドルの契約が参考になりそうだ。年齢による期間延長とインフレを加味すれば9-10年2億5000万ドル程度になるだろう。

FA注目野手

[caption id="attachment_241376" align="aligncenter" width="1062"] FA注目野手[/caption]

近年スター選手が望んだ大型契約を結べずに高額短期契約に落ち着くことが多いが、今オフはそんな野手3人、コディ・ベリンジャー、アレックス・ブレグマン、ピート・アロンゾがリベンジに挑む。

ベリンジャーは2回目のFAにも関わらず30歳で3人の中で最も高い契約を貰えそうな選手だ。

2019年のようなスーパー5ツールプレイヤーとしてMVPを受賞する選手ではなくなったものの、スタイルチェンジに成功しコンタクト能力×プルヒッターとして生まれ変わった。

守備も外野3ポジション+1Bどこでも優秀だ。引っ張りでホームランを生み出すスタイルからライトスタンドが近いヤンキースタジアムがベストフィットだ。

ブレグマンはベリンジャーと打者プロフィールがよく似ている。

2016年のデビュー以降『MaxEV』が優秀とされる110マイルラインを超えたことは一度も無いが、三振しないコンタクト能力と本拠地としたダイキンパーク、フェンウェイパークをフル活用する引っ張りスタイルで安定的な打撃成績を残してきた。

サード守備も優秀で31歳の現在でも衰える様子はない。ベリンジャーと同様引っ張り打撃をフルに発揮できるフェンウェイパークを本拠地とするレッドソックス再契約がベストフィットに見える。

アロンゾは3人の中で最も基礎パワーがあり、この点さえ維持できれば長期間30-40HRシーズンをつづけられそうだ。

契約の上でのネックは1Bで守備が不得意と言う点で、近年打撃一本な1B/DHが不遇なことを踏まえれば、狙っているとされる6-7年クラスは難しい。とはいえ年2.0-3.0WARは固く、年20-30M×5年くらいはもらえるのではないか。

FA注目先発投手

[caption id="attachment_241377" align="aligncenter" width="1187"] FA先発投手[/caption]

フランバー・バルデスは典型的なシンカーボーラーで、リーグ3位のゴロ率59.4%を記録した。効率よいピッチングでイニングを消化し過去4年で平均192イニングを投げるワークホースだ。

今季は防御率3.66、FIP3.97と成績を落としたが、それでも192.0回を投げ、リーグ11位のfWAR4.0を稼いだ。

奪三振能力が弱い点や32歳という年齢から先発No.1として大型契約を得るのは難しいが、先発ローテを安定させる存在として需要は十分にありそうだ。

ディラン・シースは既にブルージェイズと7年1億8200万ドル(後払い圧縮)の契約を結んだ。

今季リーグワースト10位の防御率4.55と満足いくシーズンを送れなかったシースだが、K%29.8、Whiff%33.7と空振り三振を奪う力は依然あり、しかも2021年のフル稼働開始以降1度もローテの順番を飛ばしたことが無いワークホースでもある。

7年$182Mは年俸換算で$26Mとなり、年2.0~2.5fWARが最低限期待されるが、成績を落とした今季でも3.4は稼いでおり、インフレも加味すれば意外と良い投資になりそうだ。

FA注目リリーフ投手

[caption id="attachment_241378" align="aligncenter" width="1222"] FAリリーフ投手[/caption]

今オフはリリーバーが豊作だ。しかも全て完璧案件と言うわけではなく、それぞれが長所・短所を持ち合わせている。

エドウィン・ディアスは今季防御率1.63、リーグ2位のK%38.0を叩き出しメッツとの大型契約をオプトアウトし再度大型契約を狙う。

今季は完璧な成績を残したが、来季32歳と言う年齢が大型契約を渡すには大きな障害となる。既に球速も下がりだしており注意が必要となる。

デビン・ウィリアムスはエアベンダーを操りリーグトップクラスのリリーバーとして君臨していたものの、今季は強い打球を打たれることが増え防御率も4点台後半まで悪化した。

それでもK%34.8、FIP2点台と内容は良く、エアベンダーの『Whiff%』37.9はリーグ7位となっていて、今季を運が悪かったと片付けられるならば、短期で抑えられることができる優良案件となりそうだ。

ライアン・ヘルズリーは11/29にオリオールズと2年$28Mの契約を結び、早々に来季の所属先を決めた。年々制圧力が下がり、今季は防御率4.50、FIP4.14と3年ぶりのダウンイヤーとなってしまったヘルズリーだが、焦点はFA契約後に修正する自信があるかになりそうだ。

平均球速99.9マイル、Stuff+127と投げるボールは一級品で、新しいチームで心機一転修正に取り掛かれば全盛期の制圧力を取り戻す可能性は十分ある。

ロベルト・スアレスはNPBからの移籍以降パドレスのリリーフエースとして活躍し、2024シーズンからは本格的にクローザーに就任。今季はリーグ2位の40セーブを積み上げた。防御率2.97、FIP2.88と成績もいたって良好だ。

しかし34歳と言う高年齢や空振り率の低下、バレル率の上昇など怪しい点はいくつかある。しっかり使えるスライダー系を持たないのも右投手としてはマイナス点だ。

【関連記事】

【了】