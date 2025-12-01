「有力候補に挙がっている」ドジャース、新外野手の獲得噂が再燃！？　米…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、シカゴ・ホワイトソックス所属のルイス・ロベルトJr.外野手の獲得が噂された時期があった。具体的な動きはないまま噂は立ち消えになっていたが、ここにきて再燃しつつあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ロベルトJr.はキャリアハイの38本塁打を放った2023年を含め、今季まで6年連続で2ケタ本塁打をクリアしている右の外野手。守備でも2020年にゴールドグラブ賞を獲得した実績を持っている。

同メディアは「ドジャースとロベルトJr.の噂はもはや過去のものとなったが、ジアスレチックのジム・ボウデン氏はこれを否定せずにはいられなかった。ワールドシリーズ（WS）3連覇を目指すドジャースがロースターを最適化する方法を同氏が分析する中で、ロベルトJr.は外野の守備強化の有力候補に挙がっている」と言及。

その一方で、「彼は依然として守備は優れているが、健康を維持できていない。6年間のキャリアで、シーズン100試合以上出場したのはわずか2回。今季も110試合しか出場していない。ホワイトソックスは外野手をより切実に必要としているチームにとって、ロベルトJr.をトレード候補として魅力的に提示できるかもしれないが、ドジャースは彼らの望むような移籍金を提示すべきではない。プロスペクトの資金は、スティーブン・クワン外野手とのトレードに充てた方がはるかに有効だろう」と記している。

【関連記事】

【了】