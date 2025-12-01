「海底２万マイル」に捧げるS.T. Duponの限定コレクション｜20,000 LEAGUES UNDER THE SEA

フランスの著名な作家の一人であり、SFの創始者の一人 である、ジュール・ヴェルヌが1870年に執筆し、出版された冒険小説「海底2万マイル」。この物語では、謎めいた発明家であるネモ船長に捕らえられていた三人の漂流者の旅を描いており、モネ船長のもつ当時の技術をはるかに超えた潜水艦「ノーチラス号」が印象的である。

【画像】窓、タービン、サンゴ、ヒレ、そして巨大なイカの触手などからインスパイアされたデザインが特徴のS.T. Dupon限定コレクション（写真19点）

この物語からインスピレーションを得たS.T. Duponの限定コレクション「20,000 LEAGUES UNDER THE SEA 」は、小説の三つの章を表現した構成となっており、それぞれグリーン、ブルー、オレンジと、異なる色とデザインで旅の様子を表現している。

本コレクションには、シガーアイテム（ライター、アッシュトレイ、シガーカッター、シガーケース）に万年筆、ボールペン、コレクションセットなどがラインナップ。それぞれ水中を表現した波模様や珊瑚を描いたものなど、違う雰囲気を漂わせているので、使用する人のイメージにあうモデルを探してみるのも楽しいだろう。

本プロダクトは2025年11月15日より直営全店舗、および公式オンラインストアにて販売中である。