今日の運勢は？ ★12月2日（火）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月2日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月2日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？心に新しい風が入り始めるような日になりそうです。小さな変化が生まれ、チャンスが静かに動き出す流れがある。無理に何かを求めなくても自然に視界が明るくなるような感覚が訪れそうです。今あるものの中に新しい可能性が見えてきそうです。心に温かさが満ちてくるような日になりそうです。無理に気持ちを整えようとせず、少し距離を置くことで本来の温かさが自然に戻りやすくなります。小さな安心や穏やかな喜びにつながる流れが注ぎ込んで来そうです。見えない場面で進展が静かに育っていきそうです。焦らず今できることに心を向けることで、見落としていた成長の芽に気づきやすくなりそうです。丁寧に重ねてきた努力が形を示し始める流れがあります。落ち着いて歩むほど安心につながっていきそうです。周りの言葉や流れに振り回されやすい時期です。立ち止まることで大切な気づきが生まれやすくなるでしょう。急いで判断しようとせず、自分のペースを尊重することで状況の見え方が落ち着き、心が軽くなる方向へと整いやすくなりそうです。前向きな行動へとつながりやすい日になりそうです。強い意志を無理に示さなくても、望む流れを引き寄せやすくなるでしょう。やりたいことに素直に向き合うことで小さな達成感が芽生え、未来への手応えをそっと感じられる日になりそうです。受け取ることと与えることのバランスが自然に整いやすい日になりそうです。無理のない範囲で誰かに優しさを向けたり、小さな助けを受け取ったりすることで安心感が広がり、穏やかな循環が生まれそうです。ささやかな交流が思わぬ前向きな流れにつながる兆しがあります。こだわりすぎていた考えがふっと軽くなる流れがありそうです。手放すことで見える景色が広がり、小さな安心が心に戻りやすくなります。柔らかい姿勢で向き合うことで状況が前向きな選択につながって行くでしょう。思いどおりに進まない感覚があっても、焦らず立ち止まることで大切な学びに気づける流れがありそうです。無理に結果を求めず、いま持っている力を静かに見つめることで次に必要なヒントが自然と心に届きやすくなります。小さな気づきが後の安心につながる兆しがあります。周りとの協力や支えの中に、進展の光が見えやすくなる日になりそうです。一人で抱え込まず、誰かの力を取り入れることで、これまでとは違う視点が生まれやすくなります。丁寧に積み重ねてきたことが形になり始め、嬉しい流れへとつながって行きそうです。心が少しずつ穏やかに戻りやすい日になりそうです。状況が急に変わらなくても、小さな安心や救いを感じる場面がそっと訪れ、重かった気持ちが軽くなる流れがあります。ささやかな希望に目を向けることで前向きな兆しが広がっていきそうです。色んな思いが自然と軽くなる流れがありそうです。手放す姿勢を大切にすることで、心の中に余裕が戻りやすくなります。状況をきちんと見つめるほど、前向きな選択につながるヒントがそっと届いてくるでしょう。心に余白が生まれ、流れが自然に整いやすい日になりそうです。無理のない範囲で誰かを手助けしたりすることで、流れが更に整いやすくなっていくでしょう。ささやかなやり取りが心を満たし、前向きな循環を生み出して行きそうです。これまで重ねてきた努力が見えやすくなり、自信がそっと芽生える流れがありそうです。大きな成果を求めなくても、周囲からの好意的な反応や小さな評価に気づける場面があり、心が軽やかに明るくなりやすい日になります。前向きな手応えが今後の進展への力になる流れがやってきそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。