仕事の合間にちょっとだけ小腹を満たしたい時、オフィスで食べても音がしないお菓子はとても便利です。この記事では、通販で購入できるおすすめのオフィスで静かに食べられるお菓子に加え、糖質0のヘルシー派に嬉しいグルテンフリーのお菓子も紹介します！

オフィスで食べても音がしないお菓子の選び方

ここでは、オフィスで食べるのにぴったりなお菓子の選び方を解説します。お菓子を食べるときの咀嚼音がしないものや、手が汚れずに食べやすいものなど、仕事中にこっそり食べられるものを選びましょう！

柔らかい食感を選ぶ

出典：Amazon

オフィスで周囲に配慮するためには、噛んだときに音が出にくい「柔らかいお菓子」を選ぶのがポイントです。

例えば、グミ・キャラメル・マドレーヌ・ゼリータイプのお菓子は、噛んでも「バリッ」「ボリッ」という破砕音が出ないため、静かな職場でも気兼ねなく食べられます。

また、口の中でゆっくり溶けるタイプのラムネやキャンディ系も、作業中の小腹満たしに向いています。

個包装で食べやすいものを選ぶ

出典：Amazon

オフィスでは、なるべく周囲に不快感を与えないよう「衛生的に食べられるか」も大切です。

個包装タイプのお菓子なら、袋を開けてそのまま一口で食べられ、粉や破片が散らばる心配もありません。

また、長時間デスクに置いても湿気りにくく、仕事の合間に1つずつ食べられるため、食べ過ぎ防止にも役立ちます。

香りが強すぎないものを選ぶ

出典：Amazon

強い匂いのお菓子は意外と周囲に広がりやすく、オフィスでは気を遣う要因になります。

特にチョコレート菓子の一部やスパイス系、柑橘系の香りが強いものは、狭い空間で食べると気づかれやすいため注意が必要です。

できるだけ「ミルク系」「柑橘以外のフルーツ系」「軽い甘さ」の香りの強くないお菓子を選ぶと、近くの席の人にも迷惑をかけず安心して食べられます。

手が汚れにくいものを選ぶ

キーボードやマウスに触れる機会が多いオフィスでは、手がベタつかない・粉が落ちないお菓子が理想的です。

「粉が出ないグミ」や「しっとり系の焼き菓子」「包みから直接食べられるキャンディ」 などは、作業中でも手軽に食べられます。

一方、スナック菓子や粉砂糖がまぶされたものは手や机が汚れやすく、オフィスには不向きです。