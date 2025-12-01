大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来がきたいされるプロスペクトを複数名擁している。控え捕手の役割を務めるダルトン・ラッシング捕手はその代表格だが、今オフのトレード補強の目玉として使われる可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ラッシングは今季5月に待望のメジャー初昇格を果たしたが、昇格後はスミスの壁の高さや故障離脱などもあり53試合、打率.204、4本塁打、24打点といった数字にとどまった。

同メディアは「ワールドシリーズ（WS）で優勝したばかりのドジャースは選手名簿に関してまだ改善すべき点が多く、フリーエージェント（FA）で問題に対処するのではなく、トレードを行うことを検討するかもしれない。MLB.comのマーク・フェインサンド記者は今オフ、ドジャースから移籍する可能性が最も高いのはラッシングだと考えている」と言及。

続けて、「ラッシングは2024年のドジャースで最も有望な選手の1人だった。今季は控え選手として打撃成績は期待外れだったものの、依然としてリーグ屈指の捕手候補だ。スミスが2033年まで契約しているため、ラッシングが長期的にチームにフィットするかどうかは依然として不透明だ。ドジャースは40人枠に他に捕手がいないため、彼を放出することに強い関心はないものの、大型トレードの目玉として起用しても驚きではないだろう」というフェインサンド記者の見解を伝えている。

