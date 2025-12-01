「カブスが注目している」ドジャース、放出投手にライバル入りの可能性！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、主力リリーフの一人だったエバン・フィリップス投手をノンテンダーにした。一部では再契約を見込んだ措置ではという見方もされているが、その計画に狂いが生じる可能性もあるかもしれない。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

フィリップスは今季序盤にトミージョン手術を受けたことでシーズン終了となり、来季も長期欠場が予想されている。加えて、来季の年俸調停額も610万ドルと安くはなかったため、球団側はより安い金額で再契約するために一旦放出したのではともみられている。

同メディアは「ドジャースはフィリップスとの再契約を目指す中で競争に直面するかもしれない。ジアスレチックによると、シカゴ・カブスが彼に注目しているという。記者のサハデブ・シャルマ記者とパトリック・ムーニー記者は、『フィリップスは6月に受けた手術から回復中で、プレーオフ進出を狙うチームがトレード期限にブルペンの補強を探している頃には復帰する可能性がある』と記している」と言及。

続けて、「カブスは効果的なリリーフの発掘と育成に定評があり、フィリップスにとって魅力的な移籍先となるだろう。クレイグ・カウンセル監督は投手へのケアにも定評があり、手術からの復帰を目指す彼にとっては大きなプラスとなる」と記している。

