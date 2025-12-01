チェルシーに所属するアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョが、南米出身選手としてプレミアリーグ史上最年少で通算100試合出場を達成した。

2004年7月1日生まれのガルナチョは、2020年10月にアトレティコ・マドリードの下部組織からマンチェスター・ユナイテッドの下部組織へ加入し、2022年4月に17歳でトップチームデビューを飾った。クラブ通算では144試合出場で26ゴール22アシストを記録した。

しかし、今夏の移籍を希望したガルナチョは、移籍市場の終盤まで交渉がもつれたものの、最終的にはチェルシーに完全移籍を果たし、ここまで公式戦12試合出場で2ゴール2アシストを記録している。

そんなガルナチョは11月30日に行われたプレミアリーグ第13節のアーセナル戦（△1－1）にベンチスタートとなった中で、後半開始からエステヴァンに代わって投入され、途中出場を果たした。

これによって、ガルナチョはプレミアリーグで記念すべき通算100試合出場を達成した。なお、プレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）によると、21歳152日だったガルナチョは、ブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリの22歳125日という記録を更新し、南米出身選手として史上最年少で同リーグ通算100試合出場を達成したことが伝えられている。

南米出身選手による歴代の最年少プレミアリーグ通算100試合出場記録は以下の通り。

21歳152日 アレハンドロ・ガルナチョ（アルゼンチン）

22歳125日 ガブリエウ・マルティネッリ（ブラジル）

22歳303日 リチャーリソン（ブラジル）

23歳63日 モイセス・カイセド（エクアドル）

23歳103日 ガブリエウ・ジェズス（ブラジル）

