兵庫県南西部、瀬戸内海に面した播磨(はりま)平野のほぼ中央に位置する姫路市(ひめじし)は、気候が温暖で、都会の便利さと自然の豊かさを併せ持つまち。日本で初めて世界文化遺産に登録された姫路城などがあり、歴史と文化が薫るまちでもあります。

今回は、フルカラーLEDで多彩な演出を楽しめる「Himeji大手前通りイルミネーション」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

姫路城の彩雲ライトアップと連動も! 「Himeji大手前通りイルミネーション」について

Himeji大手前通りイルミネーション

・開催日時：2025年11月22日(土)〜2026年2月22日(日) 17：00〜22：00(※週末・祝日などは24:00まで)予定

・開催場所：大手前通り(姫路駅前から姫路城前まで約800メートル)、大手前公園及び家老屋敷跡公園の一部

・アクセス：【電車】JR姫路駅下車すぐ

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

JR姫路駅と姫路城を一直線に結ぶ大手前通りを上質なイルミネーションで華やかに彩るイベント「Himeji大手前通りイルミネーション」。世界的照明デザイナー・石井幹子氏監修のもと3度目となる今年も、総数25万球のフルカラーLEDで実施エリアが装飾されます。

今年のテーマは、万葉集にも登場する“明けるのが惜しいほどの美しい夜”という日本固有の大和言葉「あたら夜」。訪れた人たちが白く輝く姫路城に思いを馳せ、彩雲の光に「明けないでほしい」と願うような、思い出に残る夜景の創造を目指すとのことです。

フルカラーLEDを用いて時間毎に色や動きがさまざまに変化するのが特徴。姫路城の彩雲ライトアップと連動した統一感のある演出が行われます。カラーパターンは毎月変化し、クリスマス・正月・バレンタインなどの期間には特別なカラーで演出されるのだそう。

イルミネーション期間中の一部日程で、大手前交差点から姫路城前交差点が歩行者天国になり、特別な演出やイベントの開催も予定しているのだとか! 道の真ん中で姫路城とイルミネーションを同一視野で楽しめる、非日常空間を体験できるのも魅力です。

自治体からのメッセージ

姫路城の彩雲ライトアップと連動した光の演出は一見の価値ありです。姫路ならではの夜景をお楽しみください。

姫路市のふるさと納税返礼品について

姫路和牛流通推進協議会によりブランド化された「姫路和牛」、“地材地醸”のコンセプトで造られたみりんを紹介します。どちらも姫路市の中で人気の返礼品とのこと。

姫路和牛4等級5等級サーロインステーキ厚切り250g×2(500g)

・提供事業者：株式会社G-7 ミートテラバヤシ

・内容量：姫路和牛4等級5等級 サーロインステーキ250g×2枚

・寄附金額：2万4,000円

さまざまな要件をクリアした肉質等級上位ランクの黒毛和種だけに与えられる称号「姫路和牛」のサーロインステーキです。4等級5等級以上の厳しい基準をクリアした、絶品の味わいを堪能できます。

手柄山延寿本みりん720ml×3本

・提供事業者：川石本家酒類合資会社

・内容量：手柄山延寿本みりん(純米本みりん)720ml×3本

・寄附金額：1万3,000円

米作りから昔ながらの製法で造られたみりんです。料理だけでなく食前酒として、またカクテルにも楽しめるのが特徴。

今回は兵庫県姫路市のイベント「Himeji大手前通りイルミネーション」と、人気の返礼品を紹介しました。総数約25万球のLEDで彩られたイルミネーションを楽しめます。姫路城の彩雲ライトアップと連動した統一感ある演出や、季節のイベントや時間により変化するプログラムなど、期間中何度訪れても楽しめそうです。白鷺をイメージした駅前のフォトスポットも設置されるのだとか! 気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者