今季中日ドラゴンズに所属し、現役引退した中田翔が30日、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催された『日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO』に「4番・右翼」で先発出場。見事本塁打を放った。



本試合は、北海道日本ハムファイターズが主催する7イニング制の日韓レジェンド選手によるドリームマッチ。野球を通じて両国の友情と信頼を深めることが目的とし、11月30日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催された。



0-5と日本がリードを許して迎えた4回。打席に立った中田は、サウスポーのボン・ジュングン投手を豪快なスイングで捉えると、打った瞬間に確信歩き。左翼に圧巻のアーチをかけ、日本が1点を返した。







しかし、この試合は韓国の打線が絶好調。4番に入った李大浩（元オリックス、ソフトバンク）が1本塁打含む3安打猛打賞の活躍をみせるなど、7－1で日本に打ち勝った。



昨年行われた試合は10対6で日本が勝利したが、この日の勝利で韓国は昨年のリベンジを果たし、通算成績を1勝1敗とした。



中田は長く日本ハムの不動の4番としてチームを支え、打点王3回をマークするなど勝負強い打撃で一時代を築いた。その後は読売ジャイアンツに移籍し、2024年からは中日でプレー。今季は25試合出場で打率.161、2本塁打に終わり、現役引退を発表していた。



かつての地元・北海道で豪快なスイングと弾道を披露した中田に対し、詰めかけたファンは大きな喝采を送っていた。











