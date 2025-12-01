横浜DeNAベイスターズからドラフト1位指名を受けた小田康一郎内野手（青学大）が30日、横浜市内で契約金1億円、年俸1600万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。

会見では緊張をにじませつつも、即戦力としての覚悟を明確にした。

仮契約時は「すごく緊張した」と振り返りつつ、「バットコントロールは自信があるので、プロの世界に入っても、そこは誰にも負けないつもりで戦っていきたい。ベイスターズの代表となれるような選手になりたい」と力強く語った。

身長173cmと大柄ではないが、鍛え上げられた体格が印象的。大学では一塁手としてベストナインを3度受賞し、三塁も守れる内野手として存在感を示してきた。

また、今季パ・リーグ新人王に輝いた青学大の1学年先輩・西川史礁外野手（ロッテ）の存在も刺激になっているという。

「大学時代から『すごいな』と思っていた先輩なので、僕的にも目標にしやすいところではある。西川さんもシーズン中、苦しい時期はあったと思うんですけど、そこを乗り越えて新人王を取られたのは、勉強になった。来季、新人王を取れるように勉強していきたい」と、先輩からの学びと強い意欲を口にした。

さらに守備面では、新たな挑戦もためらわない姿勢を示した。

「今まで一塁を守ってきましたけど、大学では守れなかった三塁だったり、他のポジションも守ってみたいと思っている。ただ、チーム事情もあると思うので、色んなポジションを守れるユーティリティー選手になりたい」と語り、チームに貢献する準備はできている。

自身の思い描く選手となるべく、プロ1年目から即戦力級の活躍を見せたい。

