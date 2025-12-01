今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）～12月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）～12月7日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は心の感じるままに行動したり、アイデアを思いついたら即実行したくなるようです。仕事を通して、成長できることに喜びを感じるようです。“ライバルに先を越された”と思っていたら、いつの間にか自分のほうができるようになっているかも。恋愛面は、好きな人から労いの言葉をかけるなど、心の疲れが吹っ飛ぶような出来事がありそう。喜ばしいことが起こりそうですが、責任感も生まれそう。ちょっと大変なほうが、やりがいを感じるでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。