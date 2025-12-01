いわきFCは12月1日、田村雄三監督との契約を更新し、2026/27シーズンまでトップチームの指揮を執ることを発表した。

現在42歳の田村監督は、現役時代に湘南ベルマーレでプレー。2010シーズン限りで引退した後は古巣の湘南で強化部スタッフやユースコーチ、テクニカルディレクターを歴任し、2016年にいわきの強化・スカウト本部長に就任した。2017年から2021年にかけては指揮官としてチームを福島県1部リーグや東北2部南リーグ、東北1部リーグ、JFL優勝に導いた後、2022年からはスポーツディレクターやゼネラルマネージャーを務めていた。

そして、2023年6月から再びいわきの監督に就任しており、2025明治安田J2リーグは15勝11分け12敗の勝ち点「56」で9位に終わった。

続投が決定した田村監督はいわきのクラブ公式サイトで以下のようにコメントをしている。

「いつもいわきスポーツクラブへの温かいご支援、ご声援を賜り、誠にありがとうございます。皆さまのお陰で、2026/27シーズンもJ2リーグを戦うことができます。来年はJリーグのシーズン移行に伴い、特別な1年になります。だからこそ、もう一度『WHY』を追求し、ブラッシュアップを計りたいと思います。次の10年へ。皆さまと共に歩み、共に喜び、そして感動を届けられるよう、引き続き精進いたします」