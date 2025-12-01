大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン内野手が足首の手術を受けたことを明かしている。手術を終えて初のエドマン自身のコメントによれば、状態は良好であり、来季の開幕からプレーできる状態にまで回復する兆しを見せた。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が報じている。

エドマンが最初に右足首を捻挫したのは、昨季はじめのセントルイス・カージナルスでリハビリ中のことであり、ドジャースへトレードされた時点ではまだ負傷者リスト（IL）入りしていた。

今季、エドマンは5月初旬に初めてIL入りとなり、右足首の炎症とされた。これは昨季の負傷部位とは異なる箇所の捻挫が原因であり、走塁時の痛みが消えず、復帰が遅れていた。

その後も負傷を繰り返したエドマンは、最終的に足への負担を考慮して中堅手ではなく二塁手としての出場が続いた。来季は大谷翔平選手が開幕から二刀流で出場することも予想されており、エドマンが開幕から万全であればワールドシリーズ3連覇に近づくことになるだろう。

自身の手術後の状態についてエドマンは「過去2シーズン悩まされてきた問題だったため、必要な処置だった。手術は全て順調だった。回復も順調に進み、100％の状態に戻れることを願っている」と言及した。

