温泉道場が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉は、昭和100周年を記念した「昭和給食再現メニュー」を12月1日～25日の期間中に提供する。

昭和給食再現メニュー

玉川温泉は、地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉(ph10)を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の天然温泉。

玉川温泉

今回、1926年12月25日に「昭和」と改元された日から100周年目の2025年12月に合わせて、これまでの給食の歴史を再現した7種類のメニューが提供される。同メニューでは、時代ごとの食文化や素材の特徴を活かした当時の給食の味を楽しめる。

あわせて、学校などで献立表と一緒に配布される、給食や季節の食材に関する情報が載った配布物「給食だより」をイメージしたメニュー表も配布。メニュー表は、自宅に持ち帰ることができる。

7種類のメニュー内容は、以下の通り。フロントで購入可能で、別途入館料が必要となる。