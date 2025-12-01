大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トミー・エドマン外野手が右足首の故障に苦しめられた。来季を万全な状態で迎えるため、同選手はオフシーズンに入ってから手術を受けたが、術後の経過は非常に順調なようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

今季のエドマンは右足首の故障により2度故障者リスト（IL）入りしたが、それでも万全の状態には戻らず。8月初旬には「これ以上何をすればいいか分からない」と本人が語ったことも伝えられていた。

同メディアは「地元ラジオ番組に出演したエドマンは、右足首の手術がうまくいき、来年には健康に戻るはずだ」としつつ、「最近手術を受けたので、これで完治することを願っている。ここ2シーズン、ずっとこの痛みに悩まされてきたので、どうしても必要な処置だった。医師からは全て順調に回復したと聞いている。順調に回復して、100%の状態に戻れることを願っている」というエドマンのコメントを伝えている。

今季は故障の影響もあり97試合、打率.225、13本塁打、49打点といった数字にとどまったエドマンだが、来季は今季のうっぷんを晴らすような活躍が期待できそうだ。

