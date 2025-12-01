中日は1日、平和祈念モニュメント『光の折り鶴』を2階オープンデッキに設置すると発表した。

バンテリンドーム ナゴヤが建つこの地には、かつて三菱重工業名古屋発動機製作所大幸工場があり、1944年12月13日を皮切りに、計7度の空襲を受けた。中日球団と包括連携協定を締結した名古屋市、株式会社ナゴヤドームは、昨年に引き続き、平和祈念モニュメント『光の折り鶴』をドームのオープンデッキに期間限定で設置。

モニュメント付近にはボードを掲げ、名古屋市長や中日ドラゴンズ監督、選手などひとりひとりが平和への思いを込めた直筆メッセージを添える。また、今年は関係者だけでなく、一般の方にもメッセージを書いていただけるコーナーを設置。

▼ 概要

■設置期間 2025年12月8日（月）17:00～2026年1月25日（日）予定

■設置場所 バンテリンドーム ナゴヤオープンデッキ2ゲート前「ポケットパーク」内

＊夜間はライトアップします（17:00～23:00を予定）

■メッセージ 名古屋市長、中日ドラゴンズ監督、選手、マスコット、職員ほか関係者、一般の方など79のメッセージを展示（入れ替えあり）

＊12月9日（火）～12月26日（金）の間のグッズショップ「プリズマクラブ」営業日にメッセージ記入コーナーを設置予定