北海道十勝地方の東北部に位置する足寄町(あしょろちょう)は、1,408.04平方kmの広い面積を擁し、豊かな森林資源と大地を有効に生かした農林業を基幹産業とするまち。四季折々の彩りを湖面に映し出す「オンネトー」など優れた自然環境を有しています。

今回は、そんな「オンネトー」の魅力とふるさと納税返礼品について紹介していきます。

美しい足寄町の顔! 「オンネトー」について

オンネトー

・北海道足寄郡足寄町茂足寄

・アクセス：【車】道東道足寄ICから国道241号経由で50km、約50分

【電車】JR釧路駅から阿寒バス阿寒湖バスターミナル行きで約2時間、終点下車、車で約20分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

※周辺の道路は冬期通行止めとなります。雌阿寒温泉(臨時休業中)までは行くことができます。

阿寒摩周国立公園の最西端に位置し、雌阿寒岳(めあかんだけ)の麓にある周囲2.5kmの美しい湖「オンネトー」。アイヌ語では「年老いた沼」「大きな沼」を意味します。

季節や天候、見る角度によって、澄んだ青、エメラルドグリーン、ダークブルーに色が変わる神秘の湖で、その美しさと原生の魅力を味わうことができます。

湖畔西側には木造の展望デッキがあり、雌阿寒岳と阿寒富士を背景としたオンネトーを一望。湖畔周辺には散策路が整備され、原生林に囲まれた手つかずの大自然を満喫することができるのも特徴です。

周辺には「オンネトー湯の滝」、「雌阿寒温泉(臨時休業中)」や登山の基点にもなる「国営野営場」があり、令和4年6月にはその野営場に隣接してオンネトー野営場休憩舎がオープン! 野営場利用受付、観光案内、休憩所、アウトドア物品等の販売・レンタル、軽飲食提供などが行われ、観光する際にも便利です。

自治体からのメッセージ

季節や天候で色が変わる「神秘の湖」(五色沼)の美しい景色と、雄大な雌阿寒岳と阿寒富士を望む景観を楽しめ、原生林の散策ができます。

足寄町のふるさと納税返礼品について

「短角牛」の焼肉セット、「熊笹餃子 雫包(しずづつみ)」といった、足寄町ならではの返礼品を紹介します。

北海道 北十勝 短角牛 焼肉5種セット 計850g

・提供事業者：北十勝ファーム有限会社

・内容量：タン 150g、ミックスホルモン 200g、サガリ 150g、ハツ 150g、レバー 200g

・寄附金額：2万8,300円

アニマルウェルフェアに配慮し、現在500頭以上の牛を飼育している「北十勝ファーム」が提供する、十勝の大自然で育った短角牛の焼肉詰め合わせです。赤身は噛むほどに旨みがあふれる濃厚な味わいを堪能できます。

熊笹餃子 雫包(しずづつみ) 10個

・提供事業者：株式会社北のささ

・内容量：熊笹餃子 雫包(しずづつみ)10個入

・寄附金額：5,900円

足寄町の特産品「熊笹エキス」と「北のささ塩」を丁寧に包み込んだ餃子です。北海道産豚肉、国産野菜を使用し生姜・にんにくがたっぷりと入った餡には下味が付いているので、焼きはもちろんスープや鍋に入れて水餃子にして味わうのもおすすめなのだとか。

今回は北海道足寄町の観光スポット「オンネトー」と、返礼品を紹介しました。まちの顔ともいえるスポットで、季節や天候、見る角度によって、澄んだ青、エメラルドグリーン、ダークブルーなどに色が変わる神秘的な湖です。例年、11月末頃から12月上旬までの間で降雪が少ないなどいくつかの条件が整った年に、美しい結氷を見ることができるのだそう。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者