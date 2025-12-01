今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）～12月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）～12月7日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、サポート役や裏方作業などを頑張ることが多くなりそうです。“こうしたい”という気持ちはあっても、うまく言えない場合があるかも。「どうすれば自分の意見が通るのか」を考えながら行動するようにしましょう。恋愛面は、気になる相手と親しくなるために、友達に応援してもらうと◎ みんなで楽しめるようなことを企画してみましょう。疲れを感じるときは、森林が多い場所に行ってみると◎ 木や花にイルミネーションが装飾してあるのを観るのもおすすめ。心も癒やされていくようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。