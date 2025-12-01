今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）～12月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）～12月7日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、理想を追求しすぎないようにすると◎ 先輩からアドバイスを受ける場合もありそうですが、自分なりに工夫してみましょう。遊びの要素を入れるなど、プレッシャーを感じすぎないことも大切のようです。恋愛面は、好きな人のウワサを聞いてしまって一喜一憂するなど、心が落ち着かない傾向に。しかし、それも恋のスパイスと捉えてみて。来年はさらにステップアップできるように、目標などを考えると◎ 惰性でなんとなく続けていることがあるならば、見直してみるといいかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。