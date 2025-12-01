今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）～12月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）～12月7日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いろいろ考えなければならないことが多いようですが、精神面が安定しており、モチベーションも高いので乗り越えられるでしょう。頭の回転が早い時期なので、周りは付いていくのが大変かも。説明するときは丁寧に。恋愛面は、長期休みに向けて旅行や特別なデートの計画を立てると◎ それを励みに仕事なども頑張れそう。体が温まることを率先しておこないましょう。軽めの運動なども良いでしょう。温野菜など多めに摂るのも◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。