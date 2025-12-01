セリエA第13節が11月30日に行われ、ローマとナポリが対戦した。

ローマは前節終了時点でセリエA首位に立っていたが、今節の試合を先に消化したミランが勝利して暫定首位に浮上。首位の座をキープするために、ナポリとの負けられない“デルビー・デル・ソーレ（太陽のダービー）”に臨んだ。

一方のナポリはローマとの勝ち点差が「2」。勝てば2位に浮上できる重要な試合となる。ローマとのダービーマッチを制し、2シーズン連続のスクデットへ弾みをつけたいところだった。

試合はナポリがボール支配率でローマを上回りながらも、なかなかスコアは動かない展開に。ところがナポリは36分、自陣でボールを奪い返しカウンターに転じると、ダヴィド・ネレスが前方へ駆け上がったラスムス・ホイルンドへパスをホイルンドはドリブルでボールを敵陣まで持ち運ぶ。並走していたネレスはホイルンドからパスを受け取り、最後はGKをかわすようにシュートをゴールネットに突き刺した。

後半に入ると今度はローマがボールを支配する状況が続くが、状況を打開できないまま時間が経過する。一方で、ナポリはローマにシュートまで持ち込ませず、チャンスがあればカウンターに転じて追加点を狙う。

ローマは62分、マティアス・スーレとブライアン・クリスタンテに代わってパウロ・ディバラとニール・エル・アイナウイ、80分にロレンツォ・ペッレグリーニに代わってレオン・ベイリー、82分にはウェズレイに代わってステファン・エル・シャーラウィと立て続けに交代策を打つが、ナポリの守備を前に無得点に抑えられたまま時間が経過していく。

そして、ローマは得点できないまま試合終了。ナポリがローマとの“デルビー・デル・ソーレ”を1－0で制し、2位に浮上した。敗れたローマはナポリと入れ替わる形で3位に順位を落とした。

ローマは次節、12月7日にアウェイでカリアリと対戦。ナポリは12月3日にコッパ・イタリアでカリアリと戦った後、次節は12月7日にホームでユヴェントスと対戦する。

【スコア】

ローマ 0－1 ナポリ

【得点者】

0－1 36分 ダヴィド・ネレス（ナポリ）