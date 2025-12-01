プレミアリーグ第13節が11月30日に行われ、チェルシーとアーセナルが対戦した。

今節のプレミアリーグにおける最大のビッグマッチの幕が上がる。チェルシーは前節終了時点で7勝2分3敗を記録し、勝ち点「23」を獲得。プレミアリーグでは今季最多となる3連勝中で、25日にはチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でバルセロナを3－0で破るなど、勢いに乗って“ビッグロンドン・ダービー”を迎える。

対するアーセナルは、22年ぶりのプレミアリーグ優勝に向けて、今季ここまで上々のスタートを切った。前節終了時点での成績は9勝2分1敗。黒星を喫したのは、第3節のリヴァプール戦（●0－1）のみだ。23日に行われた前節のプレミアリーグでは、トッテナム・ホットスパーとの“ノースロンドン・ダービー”で4－1と勝利を収め、続く26日にはCL・リーグフェーズ第5節で、今季公式戦無敗を続けてきたバイエルンを3－1で撃破。勢いという観点では、チェルシーよりも上と言えるかもしれない。

現在首位に立つアーセナルを勝ち点差「6」で追うチェルシーは、モイセス・カイセド、マルク・ククレジャ、エステヴァンといった主力選手たちが先発に名を連ねただけでなく、負傷離脱が続いていた“10番”のコール・パーマーがベンチメンバーに復帰。一方で、アーセナルはウィリアン・サリバがケガに見舞われてメンバー外となっており、センターバックはクリスティアン・モスケラとピエロ・インカピエの今夏加入したコンビ。約1カ月間戦線を離れていたヴィクトル・ギェケレシュに加えて、長期離脱に見舞われていたガブリエウ・ジェズスもベンチに帰ってきた。

チェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』でキックオフを迎えたゲームで、先にチャンスを作ったのはアーセナル。13分、ボックス右でエベレチ・エゼからのパスを受けたブカヨ・サカが、利き足とは逆の右足を振ったが、シュートはGKロベルト・サンチェスに阻まれる。

以降はチェルシーがアーセナルの前進を効果的に制限し、試合の主導権を握っていく。エステヴァンやペドロ・ネトらがゴールに迫るシーンを作り出したが、先制点は奪えない。

スコアレスで迎えた34分には、試合の行方に大きな影響を与えかねないプレーが発生。チェルシー陣内で降りる動きを見せたミケル・メリーノが、ユリエン・ティンバーからの斜めのパスを収めると、チェックへ寄せてきたモイセス・カイセドの足裏が入ってしまう。当初はイエローカード相当と判断されていたものの、OFR（オンフィールドレビュー）を経て、カードの色が変更。レッドカードが提示され、チェルシーは残る時間、10人での戦いを強いられる。

数的優位となったアーセナルは前半アディショナルタイム、ペナルティエリア手前でデクラン・ライスからのリターンパスを受けたガブリエウ・マルティネッリが右足でグラウンダーのシュートを放ったが、GKロベルト・サンチェスが“ブラインド”となったものの鋭い反応を見せてゴールを死守。チェルシーの守護神の好セーブもあり、前半はスコアレスで終了した。

後半に入ると、試合の均衡が破れる。チェルシーは47分、敵陣で獲得したフリーキックの場面でリース・ジェームズがクロスボールを送ると、ファーサイドへ走り込んだジョアン・ペドロがヘディングシュートを狙ったが、ここはGKダビド・ラヤに阻まれる。それでも、このプレーでコーナーキックを獲得すると、R・ジェームズの蹴ったボールを、ニアサイドに飛び込んだトレヴォ・チャロバーが頭で沈め、10人のチェルシーが先制に成功した。

だが、アーセナルも簡単には引き下がらない。59分、右サイドで縦に仕掛けたサカが、切り返しから左足でクロスボールを送ると、中央で待っていたメリーノがヘディングシュートを叩き込む。これで試合は振り出しに戻った。

その後はアーセナルが攻め込む時間が続くが、強固なチェルシー守備陣を攻略し切ることができない。チェルシーもカウンターで悪くないシーンを作りながら、勝ち越しゴールを奪うには至らず、1－1のまま時計の針が進む。88分にはボックス手前で前を向いたメリーノが左足を振り抜くも、GKサンチェスがまたもビッグセーブ。こぼれ球に対してもいち早く反応し、ギェケレシュにシュートを打たせない。

試合はこのままタイムアップ。好調な両チームによるハイレベルな激闘は1－1の痛み分けでタイムアップを迎えた。

次節は12月3日に行われ、チェルシーは敵地で田中碧を擁するリーズと、アーセナルはホームでブレントフォードと、それぞれ対戦する。

【スコア】

チェルシー 1－1 アーセナル

【得点者】

1－0 48分 トレヴォ・チャロバー（チェルシー）

1－1 59分 ミケル・メリーノ（アーセナル）

【ゴール動画】ともにヘディングでゴールネットを揺らす