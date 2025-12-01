ラ・リーガ第14節が行われ、レアル・ソシエダとビジャレアルが対戦した。

久保建英が所属するレアル・ソシエダは、開幕5戦勝ち無しと低調な序盤戦を過ごしたが、直近のリーグ戦5試合では3勝2分けと復調。前節は後半の3ゴールでオサスナに逆転勝利を収めた。一方のビジャレアルはUEFAチャンピオンズリーグで結果を残せていないものの、リーグ戦では最近4勝1分けと好調をキープしている。

この一戦で久保は2試合ぶりのスターティングメンバーに名を連ね、右サイドのMFとして出場。立ち上がりはなかなかボールに絡めずにいたが、10分過ぎからボールに触り始め、右サイドで攻撃のアクセントをつける。

試合が動いたのは31分、アウェイのビジャレアルが先制。左サイド奥深くにSBのアルフォンソ・ペドラサが侵入し、中央へグラウンダーのクロスを送る。そこにアジョセ・ペレスが詰め切った。対するレアル・ソシエダは前線の動きがかみ合わず、1点のリードを許して、試合を折り返す。

レアル・ソシエダは56分、前節ロングシュートを決めたアンデル・バレネチェアを投入するが、ビジャレアルが追加点を記録。アルベルト・モレイロがミドルシュートを突き刺し、試合を優位に進める。しかし、レアル・ソシエダは久保からのパスを受けたカルロス・ソレールが、コントロールショットを沈め、すぐさま1点差に迫る。

その後も攻勢に出るレアル・ソシエダはゴールをこじ開けることができずにいたが、迎えた87分にバレネチェアがこの試合でも大仕事。狙いすましたFKは直接ネットを揺らし、ついに同点に追いつく。しかし、試合は終わらず、ビジャレアルはカウンターからCKを獲得すると、こぼれ球をアルベルト・モレイロが突き刺し、勝ち越しに成功。このままタイムアップの笛が鳴り、3－2でビジャレアルが勝利を収めた。

次戦はお互いに12月3日にコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）2回戦を戦った後、レアル・ソシエダは6日に敵地でアラベスと、ビジャレアルは5日にホームでヘタフェと対戦する。



【スコア】

レアル・ソシエダ 2－3 ビジャレアル

【得点者】

0－1 31分 アジョセ・ペレス（ビジャレアル）

0－2 57分 アルベルト・モレイロ（ビジャレアル）

1－2 60分 カルロス・ソレール（レアル・ソシエダ）

2－2 87分 アンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）

2－3 90＋5分 アルベルト・モレイロ（ビジャレアル）

【動画】久保の今季初アシスト！



