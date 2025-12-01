セリエA第13節が11月30日に行われ、インテルは敵地でピサと対戦した。

前節終了時点で8勝4分を記録し、現在は4位につけるインテル。23日に行われた前節、ミランとの『ミラノ・ダービー』を0－1で落とすと、26日にはチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でアトレティコ・マドリードに1－2で屈し、現在は今季の公式戦で2度目の2連敗中だ。

今節を既に消化したミランが勝ち点「3」を積み、2位のローマと3位のナポリが直接対決に臨むことを考えると、今節は是が非でも白星が欲しい。そんなゲームでは、ここまで1勝7分4敗の成績を残すピサの本拠地に乗り込んだ。

試合は序盤からインテルがボールを握り、シュートまで持ち込むシーンも増やしていくが、均衡は破れないまま前半の45分間が終了。後半に入ってもスコアレスのまままま時計の針が進んだが、クリスティアン・キヴ監督が3枚替えを敢行した直後の69分、スコアが動いた。

インテルは敵陣左サイドで、交代出場したばかりのフランチェスコ・ピーオ・エスポジトが相手のスローインからのボールを引っ掛けると、セカンドボールを拾ったピオトル・ジエリンスキがスルーパスを送る。ボックス左へ侵入したピーオ・エスポジトが横へ繋ぐと、最後は並走していたラウタロ・マルティネスが左足でシュートを沈め、インテルが先手を取った。

このまま試合終盤に突入すると、83分にはインテルがトドメを刺す。敵陣右サイド深い位置でボールをキープしたジエリンスキが、マイナス方向へ繋ぐと、フォローしたアンディ・ディウフがダイレクトでボックス内にパスを差し込む。ニコロ・バレッラが縦への持ち出しから素早いボールを折り返すと、ファーサイドへ詰めていたラウタロがねじ込んだ。

試合はこのままタイムアップ。エースでありキャプテンでもあるラウタロが2ゴールを挙げる活躍を見せ、インテルにセリエAでは2試合ぶり、公式戦では3試合ぶりの白星を呼び込んだ。一方、直近の試合はドローが続いていたピサにとっては、7試合ぶりの黒星となった。

この後、インテルは12月3日、コッパ・イタリアのラウンド16でヴェネツィアと対戦する。一方、ピサは同8日、次節のセリエAでパルマ・カルチョをホームに迎える。



【スコア】

ピサ 0－2 インテル

【得点者】

0－1 69分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

0－2 83分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

【ゴール動画】スコアレスで迎えた後半、ラウタロが均衡を破る！