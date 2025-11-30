大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)の脚本を手掛けた森下佳子氏にインタビュー。語りを務める綾瀬はるかへの思いを語ってもらった。

九郎助稲荷役として語りを務める綾瀬はるか

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。放送は全48回で、12月14日に最終回を迎える。

綾瀬は、明和の大火を無事逃れ、復興した吉原に戻ってきた九郎助稲荷として語りを担当。吉原を、江戸を、そして蔦重を、天から見守り、時に蔦重に寄り添いながら、物語を案内してきた。

森下氏と綾瀬は、『世界の中心で、愛をさけぶ』、『JIN-仁-』、『わたしを離さないで』、『義母と娘のブルース』、『天国と地獄～サイコな2人～』など、数々の作品でタッグを組んでおり、綾瀬の語りへの起用は森下氏の希望だったという。

「綾瀬さんは好感度が高いというか、聞きやすい声だと思うんです。耳慣れない言葉や題材がめちゃくちゃ出てくるお話だったので、馴染みやすくしゃべってくれる人がいいな、あまりお勉強チックにはならない感じの人がいいなと思った時に綾瀬さんのことが思い出されて、それでお願いしました」

物語を書き上げていく上で、綾瀬の語りに助けられた部分も大きいようで、「お稲荷さんは時空を超えた存在なので、未来のこともわかっている。なので、わかりにくいことを、今で言うとどういうことですよとナレーションで入れさせていただいたり、会話でツッコめないところをツッコませてもらったり、そういうのは役者さんでお上手で、呼吸がうまいので、私も甘えさせてもらったところは随分あります」と感謝していた。

(C)NHK