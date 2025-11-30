日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい千葉ロッテマリーンズの選手を紹介する。

和田康士朗

[caption id="attachment_240661" align="aligncenter" width="530"] 千葉ロッテマリーンズの和田康士朗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：185cm／77kg

・生年月日：1999年1月14日

・経歴：小川高 - BC・富山

・ドラフト：2017年育成選手ドラフト1位（ロッテ）

2021年には盗塁王に輝くなど、昨季まで5年連続で2桁盗塁を記録していた和田康士朗。しかし、プロ8年目の今季は役割を失い、一気に出場機会を減らした。

独立リーグの富山GRNサンダーバーズから2017年育成選手ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団。プロ3年目の2020年に支配下登録を勝ち取った。

同年は代走を中心に71試合に出場し、23盗塁を記録するなど、持ち前の俊足で強い存在感を放った。

さらに、翌2021年は96試合に出場し、打席数は限られた中で盗塁王（24個）に輝いた。

2023年には打率.265（規定未満）、3本塁打、9打点、20盗塁と打撃面でも結果を残した。

しかし、今季は開幕一軍スタートも、シーズンの大半をファームで過ごし、わずか17試合の一軍出場に。

外野のレギュラーに代走や守備固めが不要な藤原恭大、西川史礁、髙部瑛斗らが定着したことで、出番が激減。現役ドラフトによる移籍も否定できない立ち位置となっている。

