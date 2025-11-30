大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、大谷翔平選手が来年3月に行われるWBCへの参加を自身のSNSで発表した。同僚である山本由伸投手、佐々木朗希投手も参戦が期待されているが、佐々木については出場に難色を示す可能性があるという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

大谷、山本、佐々木の3名はいずれも、2023年に行われた前回のWBCに侍ジャパンの一員として参加。2009年大会以来14年ぶりの優勝に大きく貢献している。

同メディアは「ロサンゼルスタイムズのジャック・ハリス記者は、大谷、佐々木、山本に関する問題を詳しく解説している。大谷は既にWBCでプレーする意向を明確にしている。山本の参加可否は不透明だが、ポストシーズンでの活躍を踏まえると、ドジャースとしては本人の希望があればそれを容認せざるを得ないだろう。一方で、佐々木についてはまったく別の事情が語られている」と言及。

続けて、「ドジャースは佐々木が今季の大半を故障者リスト（IL）で過ごしたことからWBC参加を阻止する選択肢を持っている。しかし、実際にそれを行うかどうかについては、現時点で何の示唆もしていない」というハリス記者の見解を伝えつつ、「ポストシーズンで事実上のクローザーとして抜群の活躍を見せたとはいえ、佐々木はまだ完成された投手ではない。今オフを通して、先発として可能な限り高いレベルに仕上げるための調整が続いていくことになるだろう」と記している。

