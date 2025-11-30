大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、自身のSNSで来年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。今季は二刀流に完全復帰し、投打で存在感を見せていたが、WBCでは投手・大谷の出番があるかどうかは不透明だ。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のジェイコブ・マコフスカイ記者が言及した。

大谷は自身のSNSに「素晴らしいシーズンをありがとう。来年に向けてしっかり準備する。再び日本代表としてプレーできることが幸せだ」と投稿。すでに100万件以上の反応が集まり、日本代表復帰が世界的な話題となっている。

2023年大会では、元同僚のマイク・トラウト外野手を三振に仕留めて優勝を決めた歴史的な瞬間を演出。打率.435、OPS1.345、防御率1.86と投打で圧倒的な成績を残し、MVPを受賞している。

デーブ・ロバーツ監督は、日本人選手のWBC参加自体は支持しつつも「投球は身体、特に腕に大きな負担がかかる。休息は来シーズンにとって有益だろう」と懸念を示した。

期待がかかる大谷の二刀流出場についてマコフスカイ氏は「彼が日本代表として登板するかどうかは依然として不透明だが、再び大会に出場することを決めた場合、ロバーツ監督なら理解してくれるだろう」と言及した。

