30日に明治安田J1リーグ第37節が行われ、首位に立つ鹿島アントラーズはアウェイで東京ヴェルディと対戦。0ー1で勝利を収め、最終節を首位で迎えることに成功した。前半から苦しい戦いを強いられていた鹿島だが、しっかりと勝ち切る強さを今シーズンは持っている。

大事な勝ち点3を獲得した中、ボランチの一角でフル出場した三竿健斗は「チームとして最後2連勝して優勝するという目標を掲げてやっていて、他会場の結果は気にせずに、自分たちで2勝して優勝するとみんなで同じ方向を向いてやっていたので、1つ勝ててよかったです」とコメント。柏レイソルとの熾烈な優勝争いをしている中でも、自分たちに矢印を向けているようだ。

難しい試合となったが「今年は結構あった展開というか、自分たちがうまくいかない中でも前半ゼロで折り返すということはみんなで揃ってやれていました。後半1点取って勝てたというのは、自分たちで崩れなかったことが良かったと思います」と、我慢強くやれた事が良かったと振り返り、「我慢強く、粘り強くということはみんなで話していましたし、流し込みをされることもわかっていて、みんなでどう守るかということも分かっていました」と最後をやらせなかった事が良かったとし「ハヤのスーパーセーブもあったり、体に当てて防いだシーンもあったので、最後の最後で体を張れたことは良かったです」と、GK早川友基が見せたスーパーセーブを含め、チームとして守れたことを評価した。

苦しんでいた中、後半に投入された選手たちが流れを変えて結果を残す。荒木遼太郎のパスから、レオ・セアラのシュートがセーブされたところを松村優太が押し込んで決勝弾に。松村は試合出場こそ多いが途中出場がメインであり、荒木は満足いくシーズンではなかったが、大事なところで結果を残した。「太郎（荒木遼太郎）やマツ（松村優太）は自分たちが思い描いているような使われ方は、今年はあまりなかったと思います。ただ、出た時にしっかり結果を残しているので、そういったところは鹿島の選手だなと思いますし、日頃から頑張っていることもみんな見ているので、そういった選手が結果を出すことは、自分のことのように嬉しいです」と、後輩たちの活躍を喜んだ。

いよいよ残すは1試合。2016年以来、9シーズンぶりのJ1優勝に王手をかけている。三竿は2016年の優勝を経験しているが戦力にはなっていなかった。そして2017年はまさかの2位という結末に。個人としては2度目の優勝は悲願とも言えるだろう。「個人的には今日は全然納得いくパフォーマンスが出せなかったです」と振り返った三竿は「次はイエローカードをもらっても良いという状況なので、自分らしさを出して、チームが勝てれば良いですし、仮にそうならなくても、チームが勝てばなんでも良いです。今日よりももっと自分たちらしいサッカーをして、勝つということをやっていきたいです」と、チームが勝つために全てを捧げるとした。

取材・文＝菅野剛史（サッカーキング編集部）

