2025年12月の運勢ランキング「数秘術占い」で分かる今月1位の運命数は？ あなたの運勢は幸運？ 要注意？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い「数秘術運勢ランキング」。生年月日から導き出される「運命数」をもとに、あなたの2025年12月の運気をランキング形式で発表します。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・玉木佑和（たまき・ゆな）さん）生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運気の流れをチェックしてみませんか？運勢を知ることで、素敵な1ヵ月を過ごすヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。例）1996年11月6日生まれの人の場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2025年12月の運勢ランキングをチェックしてみましょう！あなたにとって過ごしやすい1ヵ月になりそうです。受け身でなく、活動的な意識が沸いてきそうです。やるべきこととやりたいことが一致しているなら、大きな成果を見込めるでしょう。取り組んだことが取り組んだ分だけ発展的になっていきます。新しいチャレンジにも恵まれていきそうで、人から頼まれごともしそうです。人からの頼まれごとは出来る範囲で手を貸しましょう。あなたから積極的に遊びや飲み会を企画したり、周りを巻き込んで何かをしてみましょう。良い仕事おさめができそうです。今までの積み重ねもありますが、あなたの目標も達成できそうです。うまくいくようなサイクルが出来そうなので、ここで調子に乗っておくのはアリです。うまくいくこと自体の調子にはガンガン乗って、人当たりや評価に対しては謙虚に素直な態度で居ましょう。あなたの実力と時の運と、両方味方につく時です。ここでやっておきたいことは全てやっておきましょう。自分のことばかりでなく、人のことにも尽力して出し惜しみしないようにしましょう。恋愛運が上がっている1ヵ月の運勢です。新しいオシャレ香水、メイクを試すと更に恋愛運アップします。デートや遊びには、今まで行ったことの無い場所に行ってみましょう。特定のパートナーが居ない人は、このひと月にしぼると良いでしょう。また、新しい出会いを探している人もチャンスです。新しいコミュニティが出来たり、新しい友人が出来たりが出来るかも。人からの誘いはなるべく乗れるように、予定をぎっちり詰め込みすぎないようにしておきましょう。好きな人との距離が縮まりそうな予感の12月の運勢。自分が主体的に楽しむという姿勢をもって事にあたると、うまくいきそうです。人に決めてもらうより、自分で選んでいくことを意識しましょう。うまくいくかどうかは置いておいて、決めて下さい。自主性と主体性が鍵です。その上で、人からのアドバイスにはきちんと耳を傾けましょう。12月はラッキーを期待するより、自分の力で積み上げていくことを意識しましょう。誰からもほめられなくても、精いっぱいやったなら、自分で自分を認めていくのです。12月に入り、年の瀬ですが変化の流れに入ったようです。古い布団や家具を片づけ、来年に向けて一足早く新しいものにしてしまっても良いでしょう。もう誰だかわからないような連絡先や、もう使わないのにとっておいてあるものなどは、大掃除のタイミング前でも処分してしまいましょう。自由に使えるお金が少ないなら、少ないなりに工夫して使いましょう。あなたらしさと普段の生活を大切にすることで、あなたの評価も上がりそう。夜更かしには気を付けて。嬉しいことが起こりそうなひと月です。今まで培ってきたことの成果にも恵まれ、人から何か物をもらったり、御馳走してもらうということも出てきそうです。12月は、ありのままの結果を受け入れていくと、次につながっていきます。何か予期せぬものが終わったり、新しい展開が待っていたりと、少し慌ただしくなる予感です。なるべく体に疲労を貯めないように、あたためる工夫をして下さい。こだわる気持ちが強く出てきそうですが、ほどほどにしましょう。1日1日、何かに集中していくような日々が続いていきそうです。やるだけやって、出た結果が全てです。調子がよかろうが、体調が悪かろうが、気分が安定していようが、メンタルが最悪だろうが、それで出せた結果が最善で最高です。最善を尽くして、どんな結果も全て受け入れてパフォーマンスをすれば、それで良しとしましょう。そこから、伸ばしたかったり改善したいのであれば、そこからまた前向きに取り組めば良いのです。やっていけば結果が出ます。メンタルにきやすい1ヵ月です。嫌なことが起こるというわけではなく、疲れがメンタルに来るでしょう。自分をいたわることが大切になってくる1ヵ月です。何かと慌ただしく、周りに合わせることが多くなるでしょう。どんなに交友関係が広がっても、1人の時間も適度に作りましょう。また、仕事や恋愛、趣味など、何かひとつのことに没頭する傾向が強く、依存気味になるかも。自分のバランスを保つために工夫しましょう。お酒やギャンブルほどほどに。9番の人は、12月は色んなことを片づけていきましょう。人との交流が増えつつ、しかし大きく動くという感じではなく、整理していくような流れになります。お金はあまりケチケチせず、使うべきところには使いましょう。無駄遣いと生金の区別はつけたいものです。ストレス発散で買い物に走ると、これはいらなかったなぁというものまで買ってしまいそう。12月は、10分だけ寝る時間と起きる時間をずらしてみて下さい。お日様の光を浴びて、健康に過ごしましょう。12月の運気は、活発さが目立ちます。年の瀬ということもありますが、交流が増えて、そこから新しい繋がりや、発展的な出来事に繋がる暗示が出ています。プライベートでのつながりに発展する可能性も大いにあります。友達や趣味の繋がりが増えやすい運勢ですので、可能な範囲でお酒や食事の場を楽しみましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。