村上春樹　この口笛を聴くたびに、オーティス・レディングを思い出す

ジャズ･ヴァイブラフォン奏者、ゲイリー・マクファーランドのグループが､ボサノヴァのリズムに乗せて演奏する、レノン＝マッカトニーの名曲「And I Love Her」。これはほぼ全編に口笛がフィーチャーされています。当時のマクファーランドのバンドには渡辺貞夫さんが入っていたのですが、このレコードの録音のときにはいなかったみたいですね。貞夫さんと話していたとき、マクファーランドの話になったのですが、「あいつはいい奴だったな」みたいな感じで懐かしがっておられました。マクファーランド、若くして亡くなりました。

これは1964年の録音です。口笛を吹いているのが誰なのかは、クレジットはされていません。雰囲気はあるんだけど、ちょっとか細い感じの口笛ですね。全体的にCTIイージーリスニング･ジャズの先駆けみたいなサウンドですが、それもそのはず……というか、後日CTIを立ち上げたクリード･テイラーがこのアルバムをプロデュースしています。

ラヴィン・スプーンフル（The Lovin' Spoonful）の歌うDay Dream､1966年のヒット曲ですね。ジョン･セバスチャンの作った素敵な曲です。このちょっと浮世離れした独特のレイジーなフィーリングは、ラヴィン・スプーンフルならではのものです。曲の途中でかなり素朴な口笛が入ります。誰かはわかりませんが、きっとバンドの誰かが吹いているんでしょうね。

口笛入りっていうことで頭に浮かんでくる曲の1つにオーティス･レディングの歌う「(Sittin' On) The Dock Of The Bay」があります。「港の突堤（とってい）に座って」。口笛は曲の最後の方でちょこっと出てくるだけなのですが、それがすごく印象的に耳に残ります。この口笛を聴くたびに、ああ、オーティス、もう亡くなったんだなあ……と一抹（いちまつ）の寂しさを感じたものです。オーティスはこの録音をおこなった3日後に飛行機事故で亡くなりました。1967年のことです。この「(Sittin' On) The Dock Of The Bay」は彼の死後に全米チャートの首位に輝きました。口笛はオーティス自身が吹いているのでしょうかね？ クレジットがないのでわかりません。しかし楽器担当者のクレジットはあっても、口笛のクレジットってまずないんですよね。とても知りたいんだけど。

それからオーティスの音楽とはがらっと雰囲気が違いますが、Gary Lewis & The Playboysの歌う「Save Your Heart For Me」を聴いてください。「君のハートは僕のもの」、1965年に発売されて全米チャートの2位にまで上がりました。ロック･ミュージックがだんだん難しく複雑になり始めた頃に出てきた、お気楽なポップ･グループで、世間的にはかなり軽く見られていましたが、でもなかなかよく作られた曲だと思います。こういうタイプのものも必要なんですよね。けっこうしっかり口笛がフィーチャーされています。

