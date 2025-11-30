【心理テスト】あなたの「心が落ち着かないこと」がわかる!? 深層心理をチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「掃除」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 煌珠（こうじゅ）さん）年末も近づいてきたので、少しずつ掃除を始めたあなた。順調に片付けられてきたのですが、どうしても掃除が進まない場所があります。さて、それはどこでしたか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1．お風呂やトイレなどの水回り2．クローゼットや押入れ3．玄関やベランダ4．デスク周りや本棚この心理テストでわかることは、あなたの「心が落ち着かないこと」です。「掃除」は「心配事の解消」を表しています。ここで片付けられない場所は、あなたが無意識に目を背けてしまいがちな、心の重荷になりやすいことを表しているのです。「水」は「感情の流れ」を象徴します。ここが片付かないのは、自分の本音に蓋をして、我慢を重ねているサイン。周囲への気遣いは素晴らしいですが、今は「自分がどうしたいか」を最優先に。映画を見て涙を流したり、誰かに愚痴をこぼしたりしてみましょう。「収納場所」は「過去」の象徴。ここが進まないのは、終わった出来事や昔の自分に執着しているからかも。「あの頃は良かった」と振り返るより、思い切って不要なモノを手放してみましょう。空いたスペースには、驚くほど素敵なことが入ってきますよ。「外の世界と繋がる場所」は「対人関係」の表れ。ここが気になるのは、他人の目や評価を気にしすぎて、心が少し疲れている証拠です。「いい人」でいようと無理をするのは一旦お休みして大丈夫。自分だけの時間を大切にしましょう。「デスクや本棚」は「知識」の象徴。ここで止まってしまうのは、仕事や将来への不安を、理屈だけで解決しようとしているから。今は無理に答えを出そうとせず、直感に従ってのんびり過ごしましょう。脳を休ませることが、結果的に一番の解決策になりますよ。落ち着かない時こそ、一旦立ち止まることが大切ですよね。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）池袋占い館セレーネ所属。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。電話占いメルでも活躍。