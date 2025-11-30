ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのマイケル・コンフォート外野手はフリーエージェント（FA）となっており、ドジャースとの再契約はないとみられている。その中で、フィラデルフィア・フィリーズが獲得に動く可能性が浮上した。米メディア『スポーティング・ニュース』のアンドリュー・ハヘス記者が言及した。

フィリーズは指名打者（DH）のカイル・シュワーバー外野手を残留させない場合、まずはカイル・タッカー外野手の獲得を目指すと見られている。しかしそのプランが実現しなければ、次の選択肢がコンフォートになるかもしれない。

コンフォートは今季、打率.199、OPS.637とキャリア最低の成績で、年俸1700万ドル（約26.3億円）にもかかわらずポストシーズンのすべてでロースター落ち。大谷翔平選手、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手らが並ぶ超強力打線に加われなかった。

市場が魅力的とは言えない今オフの外野手事情を踏まえると、復活に望みをかけた補強としてコンフォート獲得の可能性は十分にある。

注目の集まるコンフォートの去就についてハヘス氏は「不振の原因は不明だが、環境が変わることによる復活を考えるのは危険だ。フィリーズがワールドシリーズ進出に貢献しなかった選手に賭けるリスクを取るなら、それは彼らの問題だ」と言及した。

