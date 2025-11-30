大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、来年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。同じドジャースの山本由伸投手や佐々木朗希投手も出場が期待されるが、佐々木は来季に向けた調整を優先するかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジェイソン・フライ記者が言及した。

ワールドシリーズ連覇の影響で選手の疲労は蓄積し、主力の年齢層も高まっているドジャースにとって、今オフは休養が最重要テーマだ。しかし、2026年3月に開催されるWBCがその計画を大きく狂わせている。

大谷はすでにWBC参加を表明。山本の参加可否は未定だが、ポストシーズンでの大活躍を考えれば、球団としても本人が希望すれば拒否しにくい状況にある。

最も判断が難しいのが佐々木だ。佐々木は今季、60日間の負傷者リスト（IL）入りを経験しているため、ドジャースはWBC参加を拒否する選択をとるかもしれない。

注目の集まる佐々木の動向についてフライ氏は「彼に関しては、守護神を任された輝かしいポストシーズンを経験したとはいえ、まだ完成形ではない。オフシーズンを通じて、可能な限り優れた先発投手とするための調整が続けられるだろう」と言及した。

