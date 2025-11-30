栃木SCは30日、小林伸二監督の今シーズン限りでの退任を発表した。

現在65歳の小林監督は、大分トリニータやセレッソ大阪、モンテディオ山形など、これまで複数のクラブの指揮官を経験。2024年5月には、田中誠前監督の後任として栃木SCの監督に就任したものの、序盤から低迷していたチームを立て直すことはできず、J3降格が決定した。

1年でのJ2復帰を目指すべく、J3の戦いに挑んだ今シーズンだったが、最終的に7位でシーズンを終了。J2昇格プレーオフ圏内である6位のツエーゲン金沢とは惜しくも勝ち点差「1」だった。

この結果を受けて、クラブは小林監督の退任を発表。小林監督はクラブの公式サイトを通じ、以下のように声明を出している。

「まずはじめに、今シーズンも栃木ＳＣを支えてくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。当初掲げていた『優勝すること』、そして『6位以内に入りプレーオフを勝ち抜いて昇格すること』という目標を達成できず、私自身の力不足を痛感しております。本当に申し訳なく思っております。熟考の末、このたび退任する決断をいたしました」

「昨シーズン途中から栃木SCの監督を務めさせていただき、このチームのことが心から好きになりました。チームをもっと強くしたい、そして皆さんとともに喜び合いたい、その想いを胸に、日々戦ってきました」

「今シーズンは多くの学びを得た1年でした。特に今シーズンの後半戦、選手、チームスタッフが良い準備をして試合に臨んでくれたことにとても感謝しています。そのなかでも、結果を残すことができなかったことを悔しく感じています。長くサッカーに携わってきたなかでも、ここまで多くを学んだ1年はなかったと思っています」

「ファン・サポーターの皆さま、ホームタウンの皆さま、そしてパートナー企業・自治体の皆さまには、1年間にわたり温かい応援とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。これからも、前へ進み続ける栃木ＳＣのさらなる発展を願っております」