日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい埼玉西武ライオンズの選手を紹介する。

岸潤一郎

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／83kg

・生年月日：1996年12月8日

・経歴：明徳義塾高 - 四国・徳島

・ドラフト：2019年ドラフト8位（西武）

2021年には100試合、昨季は98試合と一定の出場機会を得ていた岸潤一郎。だが、今季は故障離脱もあって出番を失い、正念場を迎えようとしている。

明徳義塾高時代には1年時から主力として活躍し、4度の甲子園出場を経験。徳島インディゴソックスを経て、2019年ドラフト8位で埼玉西武ライオンズに入団した。

プロ2年目の2021年には自己最多の100試合に出場し、打率.220、9本塁打、30打点を記録。

昨季は一時4番打者を務めるなど浮上の兆しを見せたが、シーズン後半は失速。98試合の出場で打率.216、6本塁打、25打点という成績でシーズンを終えた。

さらに、プロ6年目の今季は故障に泣き、一軍ではわずか10試合の出場に。今オフには桑原将志、林安可など強力なライバルの加入も決まった。

来季はより厳しい立場に置かれることが予想されるだけに、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

髙松渡

[caption id="attachment_241312" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの髙松渡（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／75kg

・生年月日：1999年7月2日

・経歴：滝川二高

・ドラフト：2017年ドラフト3位（中日）

球界屈指の俊足を武器に、主に代走として起用されている髙松渡。しかし近年は、出番が限定的となっている状況だ。

滝川二高から2017年ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団。高卒4年目の2021年に自己最多の78試合に出場し、打率.250、15盗塁と持ち味を発揮。

だが、次第に出番を減らし、2023年７月に川越誠司との交換トレードで埼玉西武ライオンズに移籍となった。

新天地でも代走を中心に起用され、昨季は35試合に出場し、8盗塁を記録した。

今季は開幕からファーム暮らしが続いた髙松。6月中旬に一軍へ昇格したものの、最終的に27試合の出場にとどまり、7盗塁と前年から数字を落とした。

一方、二軍では32試合の出場ながら打率.304、1本塁打、10盗塁の好成績をマーク。一軍での出場機会を増やすためにも、現役ドラフトでの移籍は選択肢の1つになり得るだろう。

浜屋将太

[caption id="attachment_239799" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの浜屋将太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／79kg

・生年月日：1999年1月26日

・経歴：樟南高 - 三菱日立パワーシステムズ

・ドラフト：2019年ドラフト2位（西武）

今季は支配下復帰を果たし、自己最多の16試合に登板した浜屋将太。崖っぷちから脱出したものの、チーム内でも徐々に厳しい立場になりつつある。

三菱日立パワーシステムズから2019年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーは先発、中継ぎの両輪で12試合登板（8先発）、3勝3敗、防御率4.97を記録した。

さらなる飛躍が期待されたが、翌2021年以降は一軍での登板機会が減少。

昨季はわずか1試合の一軍登板に終わり、同年オフに育成契約となった。

それでも今季は、ファームで結果を残し、7月末に支配下復帰。8月以降は一軍のブルペンに定着し、自己最多となる16試合に登板。防御率4.50という成績でシーズンを終えた。

しかし、西武は今秋のドラフト会議で左腕の岩城颯空（中央大）を2位指名。新たなライバルも加わるだけに、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

蛭間拓哉

[caption id="attachment_239897" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの蛭間拓哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年9月8日

・経歴：浦和学院高 - 早稲田大

・ドラフト：2022年ドラフト1位（西武）

ドラフト1位でプロ入りを果たした蛭間拓哉。だが、ここまで思うような結果を残せておらず、厳しい立場に置かれている。

浦和学院高、早稲田大と名門校で主力選手として活躍。世代屈指の評価を得て、2022年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団した。

ルーキーイヤーから一軍デビューし、56試合に出場。プロ2年目の昨季は自己最多の63試合に出場したが、打率.220、1本塁打、16打点、3盗塁とレギュラー奪取には至らず。

今季はシーズンの大半をファームで過ごし、一軍では12試合の出場で打率.176と低迷。

二軍でも91試合出場、打率.253、2本塁打、22打点、8盗塁とアピールできなかった。

西武は、今秋のドラフト会議で秋山俊（中京大）、川田悠慎（四国銀行）と外野手を複数指名し、桑原将志のFA加入も決定。

さらに、西川愛也や長谷川信哉といったライバルも頭角を現しており、苦しい状況となっている。現役ドラフトによる移籍も含め、きっかけを掴みたいところだ。

松本航

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／88kg

・生年月日：1996年11月28日

・経歴：明石商 - 日本体育大

・ドラフト：2018年ドラフト1位（西武）

今季は自己ワーストとなる3試合の一軍登板に終わった松本航。2桁勝利の実績もあるだけに、現役ドラフトの対象となれば、他球団も注目の存在となりそうだ

日本体育大から2018年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーから16試合に先発登板し、7勝4敗、防御率4.54とまずまずの働きを見せた。

プロ3年目の2021年には、自身初の規定投球回をクリア。同年は28試合（149回2/3）を投げ、10勝8敗、防御率3.79を記録。

その後も一定の白星を積み重ねていたが、昨季はチーム事情により、シーズン途中からリリーフに配置転換。

同年は34試合に登板し、1勝9敗6ホールド、防御率3.93と及第点の数字を収めた。

プロ7年目の今季は、右肩のコンディション不良で出遅れ、8月中旬にようやく一軍合流。3試合に先発登板したが、0勝2敗、防御率6.43と目立つ結果を残せなかった。

心機一転、新たな環境に身を置くことも選択肢に入りそうだ。

青山美夏人

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／94kg

・生年月日：2000年7月19日

・経歴：横浜隼人高 - 亜細亜大

・ドラフト：2022年ドラフト4位（西武）

ルーキーイヤーには39試合に登板するも、その後は先発転向もあり、出番を減らしている青山美夏人。今季は2試合の一軍登板にとどまるなど、苦しいシーズンを過ごした。

亜細亜大から2022年ドラフト4位で埼玉西武ライオンズに入団した青山。ルーキーイヤーは開幕戦でクローザーに抜擢されたが、以降はビハインドでの登板が中心に。

最終的に同年は39試合登板で3セーブ1ホールド、防御率2.96を記録した。

プロ2年目の昨季は、先発に挑戦。7月17日のオリックス戦では完封勝利を挙げるなど、6試合の登板で1勝4敗、防御率2.78と先発の土台を築いた。

しかし、今季は状態を落とし、開幕から三軍戦が主戦場に。7月末に二軍へ合流し、9月には一軍で2試合に救援登板したが、防御率13.50と振るわなかった。

一方で現在25歳と若く、一軍での経験もあるだけに、現役ドラフトの対象となれば、興味を示す球団もありそうだ。

【了】