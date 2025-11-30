大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、2年連続となるワールドシリーズ（WS）制覇に大きく貢献した。こうした活躍もあり、元々高かった人気はさらに高まり続けているが、“カード”の世界にも大きな影響が出ているという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「カード収集は北米の主要4大スポーツにおいて長年受け継がれてきた伝統だが、その始まりは野球であり、この競技では今も趣味としてしっかり根付いている。そして、大谷のおかげでこの分野はこれまで以上に盛り上がっていると言っても過言ではない」と言及。

続けて、「トレーディングカード鑑定会社のPSAによると、『大谷のカード価値は、2024年のドジャース対ニューヨーク・ヤンキースによるWS以降で2倍以上、2023年にドジャースへ加入してからは3倍に上昇した』という。また、直近3か月では価値が63％上昇しており、これは大谷の投手復帰、ドジャースの2年連続WS制覇、そして彼自身の3年連続MVP受賞と時期が重なっている。11月初旬の時点で、大谷はPSAの『史上もっとも多く収集されているアスリート』ランキングで4位に位置しており、年内にもレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）を抜き、3位に浮上する見込みとなっている」と記している。

球界では既に確固たる評価を得ている大谷だが、カードの世界では競技の枠を超えた存在になりつつあるようだ。

