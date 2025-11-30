ザスパ群馬は30日、沖田優との契約更新を発表。明治安田J2・J3百年構想リーグ及び、2026－27シーズンの明治安田J3リーグの指揮を執ることを伝えた。

沖田監督就任初年度の群馬は、8月から10月にかけてリーグ戦5連敗を含む9試合勝ち無しを記録するなど、苦しい時期も過ごしたが、10月25日に行われた奈良クラブ戦での勝利を皮切りに、怒涛の6連勝を記録。順位を14位まで上げ、今シーズンを終えた。

そして群馬は30日、沖田監督との契約更新を発表。同指揮官はクラブの公式サイトを通じ、「来シーズンもザスパ群馬の監督としてクラブのためにサッカーができる事を嬉しく思っています。今シーズンの順位に対してはすべて自分に責任があると考えています。大変申し訳ありませんでした」と述べた上で、以下のように言葉を綴り、来年以降への意気込みを示している。

「一方で今シーズンの選手、スタッフ、強化、フロント、スポンサーの方々、サポーターの方々と共に攻撃的マインドのチームとして大きくどっしりとした土台を創ることができました。シーズン終盤には6連勝16得点という結果でも示してくれました」

「来たるシーズンにおいては結果はもとより、色々なものを上に上に積み上げてザスパ群馬がより良いクラブになるように共に創り上げていきましょう。よろしくお願い致します」