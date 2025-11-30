今年12月に4回目の実施を迎えるプロ野球の現役ドラフト。阪神タイガースの大竹耕太郎のように、移籍によって多くブレイクした選手がいた一方、結果を出せなかった選手も少なくなかった。そこで今回は、現役ドラフトで移籍したものの、新天地で輝けなかった投手を取り上げたい。

戸根千明

・投打：左投左打

・身長／体重：174cm／102kg

・生年月日：1992年10月17日

・経歴：石見智翠館高 - 日本大

・ドラフト：2014年ドラフト2位

読売ジャイアンツから2位指名を受け、プロの世界へと飛び込んだ戸根。活躍したシーズンもあったが、長期的に安定した活躍ができなかった。

石見智翠館高から日本大に進み、2014年ドラフト2位で巨人に入団。ルーキーイヤーから数多くの登板機会を獲得し、同年は46試合登板で防御率2.88と十分な成績を残した。

翌年も42試合登板とブルペンを支えたが、防御率は4点台と成績が低下。2017年にはわずか6試合の登板に終わると、2018年は一軍登板無しと厳しい状況が続いた。

2019年には一軍26試合に登板し防御率1.99と復調の兆しを見せたが、翌年以降は制球難に悩まされ、再び一軍登板が減少。

そして2022年シーズン終了後、第1回現役ドラフトで広島東洋カープへ移籍。移籍初年度は復活を期待されるも、防御率4点台と苦しい1年を過ごした。

さらに翌2024年はファームでも苦しみ、無念の戦力外通告。社会人野球の日本新薬でプレーしたものの、今年11月に退団したことが発表された。

