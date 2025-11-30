今日の運勢は？ ★12月1日（月）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月1日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月1日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？新しいことに挑戦するとうまくいきそう。はじめてみると、コツなどもつかめて夢中になれるようです。人の意見なども参考にしてみるといいでしょう。そのほうがアイデアも広がりそう。音楽や映画など、エンタメを楽しんでみると◎感動を味わうと、モチベーションもわいてくることでしょう。これまで目を向けていなかったことに手を広げてみるのもアリ。さらなる成長が期待できるようです。何かをコツコツ行っていると、「こうしたら面白そう」という案が出てくるようです。思いついたままに行動していくと、自分のいい面なども見えてくることでしょう。人に教える場合は丁寧に説明すると◎普段より少し早めに出かけるなど、余裕を持って行動すると良いでしょう。仕事もテキパキ行えて、空いた時間に好きなことができるかも。プライベートを充実させればストレス解消にもなることでしょう。今日は、ちょっとわがままに振る舞ってみても大丈夫そう。あなたの考え方ややりたいことが分かると、家族や恋人は安心できるようです。日ごろ思っていることも話してみるといいかも。のんびりムードでいると、考えが整理できるようです。音楽をかけながら掃除や片づけをするのもいいでしょう。環境がスッキリすると、集中力もアップして仕事や勉強もはかどりそう。今日は、気力にあふれる1日になりそうです。さらに頑張りが認められて、嬉しい気持ちになるかも。自分のやり方にこだわらず、先輩のアドバイスなども参考にしてみると◎。ここにいるとほっとするなど、心が落ち着く場所が見つかりそう。お気に入りの空間ができると、集中して仕事や勉強などがおこなえることでしょう。自分に合ったライフスタイルを見つけてみて。これまで気づかなかったことに目が留まるようです。とくに苦手なことに対して打開策が見つかりそう。迷うことがあったら、まずは試すようにしてみましょう。やりながら分かることがあるようです。行き当たりばったりのほうが、かえってうまくいきそうな日。臨機応変に行動するなど、あなたのいい面も周りに伝わるようです。どんなときでも、ポジティブな発言をしていくと◎買い物が必要ではなくても、なんとなく何かにお金を使いたくなってしまいそう。ストレスがたまっているのかもしれません。軽めの運動などを行ってスッキリさせるといいでしょう。今日は、無理に周りと合わせるのは控えましょう。何かあれば、相手に対して丁寧に話すようにしてみて。そのほうが時間と心の余裕も生まれて、充実した1日になるようです。嬉しい出来事やチャンスが訪れる予感。選択は直感を信じましょう。自分に自信を持ちつつ、人と協力する姿勢を持つと波に乗れそうです。見栄を張って財布の紐が緩みやすいので冷静に。免疫低下に気をつけましょう。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）池袋占い館セレーネ所属。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。電話占いメルでも活躍。