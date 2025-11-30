3週間ぶりの開催となった2025明治安田J1リーグ第37節が30日に各地で開催された。
優勝争いは9年ぶり9回目の優勝を目指す鹿島アントラーズと、14年ぶり2回目の優勝を目指す柏レイソルの一騎打ちとなっている中で迎えた今節。勝ち点「1」差で首位に立つ鹿島は敵地で東京ヴェルディを1－0で下し、リーグ戦14戦無敗で首位をキープしている。
一方、追いかける2位柏レイソルは敵地でアルビレックス新潟と対戦し、細谷真大がハットトリックを達成して3－1で快勝。この結果、勝ち点「1」差のまま最終節を迎えることとなった。
そのほか、6位川崎フロンターレと5位サンフレッチェ広島の一戦は、広島が2－1で逆転勝利を収めたほか、横浜FCを1－0で下した京都サンガF.C.が3位に浮上している。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第37節
▼11月30日（日）
東京ヴェルディ 0－1 鹿島アントラーズ
FC町田ゼルビア 3－1 名古屋グランパス
川崎フロンターレ 1－2 サンフレッチェ広島
横浜F・マリノス 3－1 セレッソ大阪
横浜FC 0－1 京都サンガF.C.
湘南ベルマーレ 1－0 清水エスパルス
アルビレックス新潟 1－3 柏レイソル
ヴィッセル神戸 0－0 FC東京
ファジアーノ岡山 0－1 浦和レッズ
アビスパ福岡 1－0 ガンバ大阪
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（73／＋26）
2位 柏（72／＋25）
3位 京都（65／＋20）
4位 広島（65／＋17）
5位 神戸（64／＋15）
6位 町田（60／＋15）
7位 川崎F（57／＋14）
8位 浦和（56／＋2）
9位 G大阪（54／－5）
10位 C大阪（52／＋5）
11位 FC東京（49／－7）
12位 福岡（48／－3）
13位 清水（44／－9）
14位 横浜FM（43／0）
15位 東京V（43／－15）
16位 岡山（42／－10）
17位 名古屋（40／－13）
18位 横浜FC（32／－20）
19位 湘南（32／－26）
20位 新潟（23／－31）
▼12月6日（土）
14:00 鹿島 vs 横浜FM
14:00 浦和 vs 川崎F
14:00 柏 vs 町田
14:00 FC東京 vs 新潟
14:00 清水 vs 岡山
14:00 名古屋 vs 福岡
14:00 京都 vs 神戸
14:00 G大阪 vs 東京V
14:00 C大阪 vs 横浜FC
14:00 広島 vs 湘南