大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでもトップクラスの巨大戦力を擁している。今季達成した球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇が何よりの証拠だが、3連覇を目指す来季に向けては無視できない問題もあるようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

同メディアは「ドジャースのラインナップにはスター選手が揃っているが、それと同時に今季のMLB球団の中で最も平均年齢が高かった。ベースボールレファレンスの算出によると、ドジャースの平均打者年齢は30.7歳。平均年齢が30歳を超えていたチームは他にフィラデルフィア・フィリーズ（30.3歳）のみで、MLB全体の平均は 27.9歳 である」と指摘。

続けて、「ロサンゼルスにいる主力打者は大谷をはじめ、基本的に全員が30代に入っている。彼らは全盛期を過ぎた“衰えたスター”というわけではなく、特に心配すべき状況でもない。それでも、ドジャースとしては、若い打者を1人か2人は加えたいと考える可能性がある。今のMLBには若いスター選手があふれているが、少なくとも攻撃面では、ドジャースにはそのタイプの選手があまりいない。とはいえ、そういった選手は簡単に手に入るわけではない」と記している。

チームの高齢化が懸念され始めている様子のドジャースだが、マイナーからの抜擢や外部補強といった策を打つことはあるだろうか。

